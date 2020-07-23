Луческу, Ребров, Скрыпник, или кто-то другой: футбольные болельщики гадают в соцсетях, кто может возглавить киевское "Динамо"

После отставки с поста главного тренера футбольного клуба "Динамо" (Киев) Алексея Михайличенко, болельщики знаменитого украинского клуба пытаются угадать, кто может возглавить команду. Разговоры об отставке Михайличенко в фанатских кругах продолжались едва ли не с момента назначения Алексея Александровича на этот пост. Любители футбола припоминали историю и с его первым приходом на данную должность, и то, что на протяжении десятка лет он не имел тренерской практики, занимая в столичном клубе должность функционера.

С другой стороны, Михайличенко выполнил минимальные задачи на нынешний сезон - выиграл с командой национальный кубок, серебряные медали чемпионата и возможность побороться за путевку в Лигу чемпионов УЕФА. Но унизительное поражение в последнем туре чемпионата от сельской команды решило судьбу тренера: президент клуба Игорь Суркис отправил весь тренерский штаб в отставку.

Это и стало поводом для прогнозов от фанатов, которыми полнятся профильные страницы в соцсетях. Не станем перечислять всех выдвигаемых болельщиками претендентов: таким количеством можно было бы укомплектовать не только тренерские штабы главного отечественного футбольного дивизиона, но и низших лиг. Называются фамилии не только вполне реальных претендентов, но и таких, которых можно отнести в область фантастики.

Впрочем, наибольшим приоритетом у болельщиков в последние дни пользовались один из бывших наставников "Динамо" и нынешний главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров и его коллега, наставник Луганской "Зари" Виктор Скрипник. Впрочем, уже однозначно известно, что Ребров от подобного предложения уже отказался. Сергея наверняка устраивает его работа в Венгрии, где он дважды приводил клуб к чемпионству. А у Скрипника - действующий контракт с его нынешним клубом.

И вот появились новости, которые окончательно взбудоражили "динамовских" фанов. У руля команды может стать ... бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу. В соцсетях большинство пользователей такой исход поиска главного коуча назвали не иначе, как "зашквар". Всемирная паутина полнилась информациями о том, что Мирча Луческу не только уже прибыл в Киев, но и осмотрел тренировочную базу столичного клуба. Однако несколько позже сам румынский специалист заявил репортерам, что подобные сообщения "неправда и выдумки".

Во всей этой ситуации доподлинно известно одно: клуб к новому сезону будет готовить новый тренер. Интернет полнится слухами, что это будет западный тренер и его фамилия хорошо известна болельщикам. Наверняка назначение произойдет в ближайшие две-три недели, так как "пандемический карантин" минимизировал сроки нынешнего межсезонья. Из руководства киевского "Динамо" пока поступил один сигнал. Как заявил руководитель департамента киевского клуба по работе со СМИ Николай Несенюк, на данный момент Игорь Суркис еще не определился с кандидатурой нового главного тренера клуба.