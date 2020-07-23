FlixBus запустил автобусы в Вильнюс и в Прагу

В то время, как туроператоры отмечают восстановление спроса на внутренний туризм, транспортная компания FlixBus запустила автобусные рейсы "Киев - Вильнюс" и "Киев - Прага"

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Линия "Киев - Вильнюс" отправляется ежедневно из Киева в 19:20, делает остановку в аэропорту Вильнюса в 8:40 и прибывает на автовокзал Вильнюса в 9:05. Из Вильнюса отправка в 21:30, после чего автобус заезжает в аэропорт Вильнюса и прибывает в Киев в 11:50 следующего дня. Перевозчиком выступает литовская компания Ollex. Маршрут линии - "Киев - Чернигов - Вильнюс", - сказано в нем.

Рейсы из Киева в Прагу осуществляются 4 раза в неделю.

Выезд из Киева - в 17:00, а в 7:30 на следующий день автобус прибывает в Краков.

Прибытие в Прагу - в 16:30.

Назад автобус отправляется 5 раз в неделю в 20:00 из Праги с прибытием в Киев на следующий день в 19:30.

Маршрут линии: "Киев - Житомир - Ривне - Львов - Краков - Катовице - Оломоуц - Брно - Прага".

Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo.

Отмечается, что автобусы обоих новых линий сохранили брендирование компаний-перевозчиков, а на борту появились зеленые наклейки "In cooperation with FlixBus".

Как сообщали Українськi Новини, FlixBus намерена запустила внутренние автобусные линии в Украине с 8 июля.

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