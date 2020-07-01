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01 июля 2020, среда, 13:35 57
Общество 2020-07-01T13:35:35+03:00
Українські Новини
В Украине разработали портал для туристов с правилами, подсказками и возможностью купить страховку

В Украине разработали портал для туристов с правилами, подсказками и возможностью купить страховку

Кира Молчанова
Туристы, Портал, Туризм в Украине, VISIT Ukraine
Туризм. Фото: pixabay.com
Туризм. Фото: pixabay.com

Пока только 5 стран готовы принимать украинцев, но в Украине разработали и запустили единый информационный портал для туристов, путешествующих по стране.

Об этом сообщает пресс-служба VISIT Ukraine, которая создала ресурс.

На этом портале размещена самая актуальная информация относительно:

  • правил пересечения украинской границы;
  • правил въезда украинский в страны мира;
  • перечень стран "зеленой зоны" и "красной зоны";
  • правил адаптации карантина, обсервации / самоизоляции;
  • правил поведения в аэропортах;
  • правил пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания и тому подобное;
  • оказания помощи в установлении, авторизуванни и пользовании мобильным приложением "Дій вдома";
  • горячая линия для туристов.

Также на странице можно приобрести медицинский страховой полис украинских компаний, покрывает лечение COVID-19 и обсервацию.

Вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и излагается на трех языках - украинском, английском и русском.

Также на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропортах, в пунктах пропуска будут размещены QR-коды, которые позволят перейти автоматически на информпортала и получить консультацию и всю необходимую информацию.

В собщении говорится, что портал разработан при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют посетить Украину, а также украинский, выезжающих за границу.

Как сообщали Українські Новини, с 30 июня Черногория изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию, разрешив въезд не только с отрицательным ПЦР тестом, но и с тестом на антитела.

Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины, с 1 июля.

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