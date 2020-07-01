В Украине разработали портал для туристов с правилами, подсказками и возможностью купить страховку

Пока только 5 стран готовы принимать украинцев, но в Украине разработали и запустили единый информационный портал для туристов, путешествующих по стране.

Об этом сообщает пресс-служба VISIT Ukraine, которая создала ресурс.

На этом портале размещена самая актуальная информация относительно:

правил пересечения украинской границы;

правил въезда украинский в страны мира;

перечень стран "зеленой зоны" и "красной зоны";

правил адаптации карантина, обсервации / самоизоляции;

правил поведения в аэропортах;

правил пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания и тому подобное;

оказания помощи в установлении, авторизуванни и пользовании мобильным приложением "Дій вдома";

горячая линия для туристов.

Также на странице можно приобрести медицинский страховой полис украинских компаний, покрывает лечение COVID-19 и обсервацию.

Вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и излагается на трех языках - украинском, английском и русском.

Также на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропортах, в пунктах пропуска будут размещены QR-коды, которые позволят перейти автоматически на информпортала и получить консультацию и всю необходимую информацию.

В собщении говорится, что портал разработан при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют посетить Украину, а также украинский, выезжающих за границу.

Как сообщали Українські Новини, с 30 июня Черногория изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию, разрешив въезд не только с отрицательным ПЦР тестом, но и с тестом на антитела.

Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины, с 1 июля.