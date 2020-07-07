FlixBus запускает внутренние рейсы в Украине. Куда можно будет поехать

В то время, как туроператоры отмечают восстановление спроса на внутренний туризм, транспортная компания FlixBus намерена запустить внутренние рейсы в Украине с 8 июля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, продажа билетов на внутренние рейсы уже открыта.

"С 8 июля запускаются направления "Киев - Одесса - Затока", "Киев - Житомир - Ривне - Львов" и "Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы запущены при посредничестве одного из партнеров FlixBus в Украине - компании Euroclub.

При этом автобусы сохранят оригинальное брендирование Euroclub и будут иметь зеленые наклейки "In copperation with FlixBus".

Средний возраст автобусов - 6 лет, они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и работают туалеты.

Согласно сообщению, автобусы на линии "Киев - Одесса - Затока" отправляются три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку.

Назад автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе и в 4:10 прибывает в Киев.

Автобусы на линии "Киев - Львов" будут курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов.

Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев.

Остановки также будут в Житомире и Ривне.

Маршрут "Киев-Ужгород" будет работать на запущенной ранее линии "Киев - Вена", автобус ездит два раза в неделю: в среду и субботу он отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ривне и Львове.

Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.

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