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23 июля 2020, четверг, 15:13 152
Европа 2020-07-23T16:15:02+03:00
Українські Новини
ЕС выделил Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

ЕС выделил Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Ольга Фандорина
Евросоюз, Помощь, Макрофинансовая помощь, финансовая помощь, Помощь от ЕС
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

Европейский Союз выделил Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Соответствующие меморандум и кредитное соглашение были подписаны на встрече в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

Полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности страны.

Это самая большая сумма среди всех  средств, выделенных Евросоюзом 10 странам на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Европейская комиссия одобрила предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Сторонами должен быть согласован и подготовлен меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС, которое должно содержать финансовые условия и условия структурной политики для выплаты соответствующих траншей.

Украина планирует в четверг, 23 июля, объявить ускоренное предложение обмена по определенным непогашенным облигациям внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долларов одновременно с выпуском новых облигаций.

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