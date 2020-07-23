ЕС выделил Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Европейский Союз выделил Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Соответствующие меморандум и кредитное соглашение были подписаны на встрече в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

Полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности страны.

Это самая большая сумма среди всех средств, выделенных Евросоюзом 10 странам на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Европейская комиссия одобрила предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Сторонами должен быть согласован и подготовлен меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС, которое должно содержать финансовые условия и условия структурной политики для выплаты соответствующих траншей.

Украина планирует в четверг, 23 июля, объявить ускоренное предложение обмена по определенным непогашенным облигациям внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долларов одновременно с выпуском новых облигаций.