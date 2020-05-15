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15 мая 2020, пятница, 23:17 21
Внешняя политика 2020-05-15T23:19:08+03:00
Українські Новини
Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи на €1,2 млрд

Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи на €1,2 млрд

Надежда Комендантова
Евросоюз, Европарламент, Коронавирус, Макрофинансовая помощь, Помощь ЕС
Европарламент.
Европарламент.

Европейский парламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро, первый транш будет выделен в кратчайшие сроки без каких-либо условий, а второй - до июля 2021 года после согласования условий.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Европейский парламент одобрил €1,2 млрд макрофинансовой поддержки для Украины. Я благодарен за это решение настоящих друзей, не только партнеров", - написал он.

Он отметил, что солидарность - это ключ к преодолению коронавируса и минимизации его экономических последствий.

Теперь Украина ожидает окончательного решения Европейского Союза.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Еврокомиссия одобрила решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом


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