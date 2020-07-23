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23 июля 2020, четверг, 15:11 1268
Президент 2020-07-23T16:15:03+03:00
Українські Новини
Усиление ответственности за пьяное вождение: петиция к Зеленскому против набрала 30 тыс. голосов

Усиление ответственности за пьяное вождение: петиция к Зеленскому против набрала 30 тыс. голосов

Виолетта Чайковская
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ДТП. Фото: pixabay.com
ДТП. Фото: pixabay.com

После петиции против 5G электронна петиция к Президенту Владимиру Зеленскому об отказе от рассмотрения законопроекта об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в пьяном виде набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Прекратить рассмотрение законопроекта 2695, как диктаторского и такого, что увеличит уровень полицейского бесчинства и коррупции", - сказано в ней.

13 июля Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении.

За совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом планируется повысить ответственность до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.

Среди прочего документ также разрешает полиции останавливать авто для проверки водителей на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

"Расширение полномочий полицейских, предложенные в этом законопроекте, являются следующим "звоночком" к построению полицейского государства и следования за Россией в этом плане. Эти пункты направлены только на сужение свободы водителей и расширение полицейского произвола и взяточничества. В первую очередь должны рассматриваться вопросы о повышении ответственности правоохранителей за превышение служебных полномочий. Общий вектор полномочий полицейских должен двигаться в сторону сужения", - пишет автор петиции.

Более 30 тыс. человек подписалось под ней менее, чем за 10 дней.

Как сообщали Українськi Новини, на прошлой неделе на рассмотрение Президента отправилась петиция об отставке Зеленского.

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