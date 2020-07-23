Зеленський розгляне петицію проти посилення відповідальності за водіння в п'яному вигляді

Електронна петиція до президента Володимиру Зеленському про відмову від розгляду законопроєкту про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП у п'яному вигляді набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, після того, як набрала необхідних голосів петиції проти 5G.

Про це свідчать дані на сайті президента, передають Українські Новини.

"Припинити розгляд законопроекту 2695, як диктаторського і такого, що збільшить рівень поліцейського свавілля і корупції", - сказано в ній.

13 липня Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні.

За вчинення у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним результатом планується підвищити відповідальність до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.

Серед іншого документ дозволяє поліції зупиняти авто для перевірки водіїв на наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

"Розширення повноважень поліцейських, запропоновані в цьому законопроєкті, є наступним "дзвіночком" до побудови поліцейської держави і слідування за Росією в цьому плані. Ці пункти спрямовані тільки на звуження свободи водіїв і розширення поліцейського свавілля та хабарництва. В першу чергу мають розглядатися питання про підвищення відповідальності правоохоронців за перевищення службових повноважень. Загальний вектор повноважень поліцейських має рухатися в бік звуження", - пише автор петиції.

Більше ніж 30 тис. людей підписалося під нею менше, ніж за 10 днів.