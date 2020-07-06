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06 июля 2020, понедельник, 15:53 15
Общество 2020-07-06T17:00:03+03:00
Українські Новини
Петиция, утверждающая, что технология 5G опасна для здоровья, набрала необходимое для рассмотрение количество

Петиция, утверждающая, что технология 5G опасна для здоровья, набрала необходимое для рассмотрение количество голосов

Кира Молчанова
Мобильная связь, Петиция, 5G, электронные петиции, Владимир Зеленский
5G Связь Фото: RCR Wireless News
5G Связь Фото: RCR Wireless News

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскомуо запрете внедрения высокоскоростного мобильного и интернет-покрытия 5G из-за якобы его опасности для здоровья набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье! Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в петиции.

Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих дней после этого.

Как сообщали Українськi Новини, оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) прогнозирует запуск мобильной связи 5G в Украине в 2023 году и полное покрытие 4G-сетью Киевского метрополитена в 4-м квартале 2020 года.

Ранее заявлялось, что китайский бренд тестирует 5G в Украине


Кроме того, 4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины

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