Петиция, утверждающая, что технология 5G опасна для здоровья, набрала необходимое для рассмотрение количество

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскомуо запрете внедрения высокоскоростного мобильного и интернет-покрытия 5G из-за якобы его опасности для здоровья набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье! Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в петиции.

Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих дней после этого.

Как сообщали Українськi Новини, оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) прогнозирует запуск мобильной связи 5G в Украине в 2023 году и полное покрытие 4G-сетью Киевского метрополитена в 4-м квартале 2020 года.

Ранее заявлялось, что китайский бренд тестирует 5G в Украине.



Кроме того, 4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины.