Рада планирует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде

Верховная Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет, а также намерена отменить обязательное посещение безработных центров занятости во время карантина.

За принятие законопроекта №2695 за основу проголосовали 282 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предлагается за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение, наказывать штрафом от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен (3-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

За нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть другого лица или причинение тяжелого телесного повреждения предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

За нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 6 до 8 лет.

За нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть другого лица или нескольких лиц, или тяжелое телесное повреждение, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Также документом предлагается за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения накладывать штраф на водителей в размере 10,2 тыс. гривен (600 необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и на других лиц - наложение штрафа в размере 10,2 тыс. гривен (600 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Повторное на протяжении года совершение любого из вышеупомянутых нарушений влечет наложение штрафа на водителей в размере 20,4 тыс. гривен (1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления транспортными средствами на 3 года или административный арест на срок 10 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года и на других лиц - наложение штрафа в размере 20,4 тыс. гривен (1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) с оплачиваемым изъятием авто или без такового, или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Управление авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за такое же правонарушение, за отказ от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения влекут наложение штрафа на водителей в размере 40,8 тыс. гривен (2 400 необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления авто на 10 лет или админарест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и на других лиц - наложение штрафа в размере 40,8 тыс. гривен (2 400 необлагаемых минимумов доходов граждан) с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового, или админарест на 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения влечет наложение штрафа на водителей в размере 20,4 тыс. гривен (1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) или административный арест на 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года и на других лиц - наложение штрафа в размере 20,4 тыс. гривен (1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового, или административный арест 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Также полиция начала расследовать дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.