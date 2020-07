Новый глава НБУ Шевченко дополнил декларацию драгоценностями и счетами в зарубежных банках

Глава Национального банка Кирилл Шевченко дополнил декларацию за 2019 год коллекцией наручных часов, драгоценностями и счетами в зарубежных банках.

Об этом свидетельствуют данные его исправленной декларации как кандидата на должность главы НБУ, передают Українські Новини.

В частности, в исправленной декларации Шевченко добавил три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии Шевченко.

Кириллу Шевченко принадлежат три единицы часов BREGUET.

Кроме того, жене главы НБУ принадлежат наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co., серьги и кольца из драгоценного металла, сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi.

В транспортных средствах Шевченко добавил квадроцикл Outlader Max LTD 1000R.

Семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 долларов, 9 741 евро, на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96 038 евро.

Глава Нацбанка также задекларировал наличные в размере 20 тыс. долларов, 105 тыс. гривен, 10 тыс. евро, а у жены — 15 тыс. евро, 27 тыс. долларов и 120 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.

В СМИ появилась информация о 1,2 млн гривен долга нового главы НБУ за коммуналку.