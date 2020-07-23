подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Новый глава НБУ Шевченко дополнил декларацию драгоценностями и счетами в зарубежных банках
23 июля 2020, четверг, 13:12 198
Экономика 2020-07-23T13:19:40+03:00
Українські Новини
Новый глава НБУ Шевченко дополнил декларацию драгоценностями и счетами в зарубежных банках

Новый глава НБУ Шевченко дополнил декларацию драгоценностями и счетами в зарубежных банках

Анна Рудык
НБУ, электронные декларации, Кирилл Шевченко, Декларации чиновников
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook

Глава Национального банка Кирилл Шевченко дополнил декларацию за 2019 год коллекцией наручных часов, драгоценностями и счетами в зарубежных банках.

Об этом свидетельствуют данные его исправленной декларации как кандидата на должность главы НБУ, передают Українські Новини.

В частности, в исправленной декларации Шевченко добавил три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии Шевченко.

Кириллу Шевченко принадлежат три единицы часов BREGUET.

Кроме того, жене главы НБУ принадлежат наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co., серьги и кольца из драгоценного металла, сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi.

В транспортных средствах Шевченко добавил квадроцикл Outlader Max LTD 1000R.

Семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 долларов, 9 741 евро, на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96 038 евро.

Глава Нацбанка также задекларировал наличные в размере 20 тыс. долларов, 105 тыс. гривен, 10 тыс. евро, а у жены — 15 тыс. евро, 27 тыс. долларов и 120 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.

В СМИ появилась информация о 1,2 млн гривен долга нового главы НБУ за коммуналку. 

Больше новостей о: НБУ электронные декларации Кирилл Шевченко Декларации чиновников

Доллар стремительно дорожает. Официальный курс вал...
Врио председателя Госрезерва Барабаш задекларирова...
Вице-премьер Уруский за 2019 год заработал чуть бо...
Новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобн...
Харьковская область готова к смягчению карантина. Критериям ослабления не соответствуют 6 областей
В Киевской области второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализировал
Новости
НАБУ засекретило информацию об аресте имущества кировоградского экс-губернатора Балоня 13:17
Новый глава НБУ Шевченко дополнил декларацию драгоценностями и счетами в зарубежных банках 13:12
Луческу, Ребров, Скрыпник, или кто-то другой: футбольные болельщики гадают в соцсетях, кто может возглавить киевское "Динамо" 12:54
Бельгия фиксирует новые вспышки коронавируса. За неделю количество новых случаев выросло на 91% 12:46
В Киевской области второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализировал 12:42
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено 08:20
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
Большая часть украинцев не доверяет Зеленскому, – опрос 14:11
больше новостей
Угрожавший правоохранителям гранатой в Полтаве взял в заложники полицейского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok