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17 июля 2020, пятница, 09:57 84
Экономика 2020-07-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
Почти 15 млн гривен зарплаты в Укргазбанке и участок жены в Крыму. Что задекларировал новый глава НБУ Шевченко

Почти 15 млн гривен зарплаты в Укргазбанке и участок жены в Крыму. Что задекларировал новый глава НБУ Шевченко

Анна Рудык
НБУ, электронные декларации, Кирилл Шевченко, декларации
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook

Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко, среди прочего, задекларировал 14,594 млн гривен зарплаты в Укргазбанке в 2019 году и принадлежащий женеземельный участок в Феодосии (Крым).

Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.

В собственности главы Нацбанка и его жены Юлии Шевченко имеется квартира в Киеве площадью 304 кв.м, в пользовании — квартира в Киеве (72 кв.м), домовладение (280 кв.м) и земельный участок в Киево-Святошинском районе (2 500 кв.м).

Отдельно на жену главы НБУ записан земельный участок в Феодосии (Крым) площадью 1 200 кв.м.

Помимо зарплаты в Укргазбанке Шевченко задекларировал доходы от отчуждения недвижимого имущества (13 316 940 гривен), выплаты в Укргазбанке (173 439 гривен), дополнительное благо (214 258 гривен) и проценты в размере (426 458 гривен) и другие.

Глава НБУ также указал в декларации телевизор Loewe, автомобили (находятся в пользовании) Peugeot Partner 2016 года выпуска, Mercedes-Benz G 500 2012 года, Land Rover Range Rover 2013 года, а также катер Super Air Nautique G23.

Ранее Українськi Новини писали, кто такой Кирилл Шевченко, которого Зеленский предлагал назначить главой НБУ.

Также Нацбанк переводит сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

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Почти 15 млн гривен зарплаты в Укргазбанке и участок жены в Крыму. Что задекларировал новый глава НБУ Шевченко
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