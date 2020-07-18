В СМИ появилась информация о 1,2 млн гривен долга нового главы НБУ за коммуналку. Адвокат отрицает

Среди должников за коммуналку в ОСМД "Фундуклеевский" оказался полный тезка новоназначенного главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Об этом сообщает The Page со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Так, сообщается, что ОСМД "Фундуклеевский" судится с Кириллом Евгеньевичем Шевченко и его супругой Юлией Николаевной на сумму 1,2 млн гривен.

Отмечается, что сайт "Фундуклеевского" содержит фамилии, суммы долгов, а также решения судов по должникам. Например, в 2019 году Шевченковский райсуд Киева обязал жильцов расплатиться с ОСМД. Одно из последних решений – на сумму 1,2 млн грн. Пара также имеет долги за отопление на сумму почти 33 тыс. грн.

"Своими действиями они залезли в карманы соседей, тем самым поставив себя вне коллектива совладельцев", — пишет руководство ОСМД, перечисляя фамилии тех, кто забыл оплатить коммуналку. Среди них фигурирует и семья Шевченко.

Шевченковский суд обязал семью Шевченко оплатить долг, а Киевский апелляционный отменил это решение. Сейчас ОСМД дошло до Верховного Суда. В мае 2020 года открыли кассационное производство.

ЖК "Фундуклеевский" — это элитный новострой на ул. Богдана Хмельницкого, 58-А в центре Киева. Он построен в 2015 году и известен скандалом о застройке архитектурного памятника — Киевского велотрека (1913 г.). На сайте ОСМД сообщается, что у должников К.Е. Шевченко и Ю.Н. площадь квартиры — 304,6 кв. м.

В декларации нового главы НБУ указано, что он с 2015 года с супругой Юлией Николаевной владеет квартирой размером 304,60 "квадратов" в Киеве.

Однако согласно письму адвоката Шевченко Тараса Пошиванюка, семья нового главы НБУ не имеет задолженности по оплате коммунальных услуг, а 1,2 млн грн, которые указаны как таковые, являются дополнительным взносом инвесторов на достройку ЖК Фундуклеевский из-за банкротства застройщика.

Как сообщается, в результате противоправных действий владельцев строительной компании "Консоль ЛТД" жилой комплекс не был достроен в указанные сроки, а само предприятие было введено в банкротство.

В связи с этим в мае 2015 года владельцы имущественных прав на квартиры решили объединиться для создания ОСМД "Фундуклеевской". При этом руководителями этого ОСМД странным образом были избраны лица, имевшие тесные связи с фактическими владельцами строительной компании "Консоль ЛТД".

"Обанкротившаяся компания продолжала контролировать объект жилой застройки и влиять на ход строительства и выводить средства и имущество", — говорится в письме.

Параллельно была разработана схема, по которой все тяготы достройки ЖК возлагались на инвесторов. При этом семья Кирилла Шевченко совершила 100% оплату имущественных прав на жилую недвижимость в указанном жилом доме еще в 2005 году.

Согласно дополнительным обязательствам семье Шевченко было начислено еще 1,2 млн грн платежей, а владельцы "Консоль ЛТД" полностью избежали ответственности, хотя именно они несли полную ответственность за достройку ЖК.

Значительное количество инвесторов не согласилось и отстаивали свои права в судебных инстанциях. Таким путем пошла и семья Шевченко. Руководство ОСМД, в свою очередь, обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском о взыскании задолженности в размере 1,2 млн грн по взносам в ремонтный фонд.

"Решением указанного суда исковые требования были удовлетворены", — отмечает адвокат.

Тем не менее, в дальнейшем, была подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которого постановлением Киевского апелляционного суда от 03.02.2020 г. по делу № 761/39110/16-ц отменено решение Шевченковского районного суда города Киева от 12.08.2019 и отказано полностью в отказе в удовлетворении иска ОСМД "Фундуклеевской".

"Таким образом, на данный момент никаких задолженностей по оплате коммунальных услуг в семье Шевченко не существует", — заключил адвокат Тарас Пошиванюк.

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