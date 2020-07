Новий глава НБУ Шевченко доповнив декларацію коштовностями і рахунками в іноземних банках

Глава Національного банку Кирило Шевченко доповнив декларацію за 2019 рік колекцією наручних годинників, коштовностями та рахунками в іноземних банках.

Про це свідчать дані його виправленої декларації як кандидата на посаду глави НБУ, передають Українські Новини.

Зокрема, в виправленій декларації Шевченко додав три одиниці дорогоцінних наручних годинників Audemar Piguet, дві одиниці наручних годинників Rolex, одну одиницю наручних годинників CHOPARD і один годинник BREGUET, які належать його дружині Юлії Шевченко.

Кирилу Шевченку належать три одиниці годинників BREGUET.

Крім того, дружині голови НБУ належать наручні дорогоцінні браслети Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co., сережки і кільця з дорогоцінного металу, сумка Hermes і дві шуби Maurizio Braschi.

В транспортних засобах Шевченко додав квадроцикл Outlader Max LTD 1000R.

Сім'я Шевченка тримає на рахунку в банку Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 доларів, 9 741 євро, на рахунку в Expobank CZ a.s. Шевченко зберігає 96 038 євро.

Глава Нацбанку також задекларував готівку в розмірі 20 тис. доларів, 105 тис. гривень, 10 тис. євро, а у дружини — 15 тис. євро, 27 тис. доларів і 120 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, новий глава НБУ Кирило Шевченко розповів про пріоритети в роботі, серед яких відновлення кредитування і зниження рівня непрацюючих кредитів в банківській системі.

Також Національний банк не бачить різких коливань курсу гривні для інтервенцій на міжбанку.