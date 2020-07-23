SkyUp ввел формат трехдневных путешествий с проживанием в отелях. Во сколько обойдется уик-энд

Авиакомпания SkyUp, которая хочет сократить внутреннюю программу, запустила формат путешествий на 2-3 дня с продажей проживания в отелях. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Уже с 22 июля на сайте авиакомпании можно приобрести авиабилеты в Киев, Львов и Одессу и одновременно забронировать отель", - сказано в нем.

Согласно сообщению, с 22 июля на сайте можно приобрести перелет и проживание в Одессе с вылетом из Киева, Львова и Харькова, в Киеве - с вылетом из Одессы, во Львове с вылетом из Одессы и Херсона.

Стоимость путешествия для двоих на 3 дня стартует в Одессе от 3 800 гривен (4-звездочный отель 4), от 4 800 гривен (5-звездочный), во Львове - от 4 200 гривен (4-звездочный), от 5 200 гривен (5-звездочный), в Киеве - от 3 800 гривен (4-звездочный), от 8 000 гривен (5-звездочный).

Цены включают стоимость авиаперелета для 2-х человек в оба конца и проживание в гостинице для 2-х человек на 2 ночи.

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp отложила старт полетов в девять стран на месяц и сократила программу летней навигации-2020.

Тем временем для украинцев открыты границы 25 стран.

Кроме того, ранее в Министерстве иностранных дел разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса.