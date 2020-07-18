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18 июля 2020, суббота, 19:00 235
Транспорт 2020-07-18T19:03:22+03:00
Українські Новини
SkyUp отложила старт полетов в девять стран на месяц и сократила программу летней навигации-2020

SkyUp отложила старт полетов в девять стран на месяц и сократила программу летней навигации-2020

Надежда Комендантова
Авиаперелет, авиарейсы, SkyUp, SkyUp Airlines
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero

Авиакомпания SkyUp отложила старт полетов в 9 стран из Украины до 15 августа и сократила программу летней навигации-2020

В то время, как Болгария разрешила авиаперелеты из Украины, авиакомпания SkyUp отложила старт полетов в 9 стран из Украины до 15 августа и сократила программу летней навигации 2020 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"SkyUp частично оптимизирует летнюю программу, а по некоторым направлениям - откладывает старт полетов", - сказано в нем.

Так, авиакомпания отменила рейсы из Киева на Майорку, Тенерифе, в Ламецию-Терме (также рейсы из других регионов Украины), на Корфу, Закинтос, Катанию, в Пизу, Бари, Римини (также из регионов), из Одессы в Ереван, Батуми, Ираклион, Тбилиси, из Львова в Батуми, Ираклион, Париж, из Запорожья в Батуми, Ираклион, Прагу, Тбилиси, Тель-Авив, из Харькова в Париж.

Также по направлению Болгария отменяются рейсы в Варну.

Кроме того, откладывается старт полетов в Грецию, Португалию, Италию (кроме рейсов "Львов - Неаполь - Львов" 3, 7 и 10 августа), Испанию, Францию, на Кипр, в Чехию, Армению и Израиль до 15 августа.

Отмечается, что пассажиры, чьи рейсы отложены до 15 августа, могут изменить дату в течение года от даты вылета указанной в билете без дополнительных доплат.

При этом с 22 июля запланировано возобновление регулярных рейсов в Болгарию (в Бургас), рейсы будут выполняться раз в неделю из Харькова и Львова и 3 раза в неделю из Киева.

Как сообщали Українськi Новини, для украинцев открыты границы 25 стран.

Кроме того, ранее в Министерстве иностранных дел разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса. 

Ранее SkyUp сократила внутреннюю летную программу с 8 до 5 направлений по коммерческим причинам.

 

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