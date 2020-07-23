підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться вікенд
23 липня 2020, четвер, 12:32 10
Економіка 2020-07-23T13:15:01+03:00
Українські Новини
SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться вікенд

SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться вікенд

Анна Рудык
SkyUp, Авіапереліт, авіаперевезення, відпочинок, подорожі
Авіакомпанія SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero
Авіакомпанія SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp, яка хоче скоротити внутрішню програму, запустила формат подорожей на 2-3 дні з продажем проживання в готелях. Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Вже з 22 липня на сайті авіакомпанії можна придбати авіаквитки в Київ, Львів та Одесу і одночасно забронювати готель", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, з 22 липня на сайті можна придбати переліт і проживання в Одесі з вильотом з Києва, Львова та Харкова, в Києві — з вильотом з Одеси, у Львові з вильотом з Одеси і Херсона.

Вартість подорожі для двох на 3 дні стартує в Одесі від 3 800 гривень (4-зірковий готель 4), від 4 800 гривень (5-зірковий), у Львові - від 4 200 гривень (4-зірковий), від 5 200 гривень (5-зірковий), в Києві - від 3 800 гривень (4-зірковий), від 8 000 гривень (5-зірковий).

Ціни включають вартість авіаперельоту для 2-х осіб в обидва кінці та проживання в готелі для 2-х людей на 2 ночі.

Як повідомляли Українські Новини, для українців відкриті кордони 25 країн.

Крім того, раніше в Міністерстві закордонних справ роз'яснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

Більше новин про: SkyUp Авіапереліт авіаперевезення відпочинок подорожі

Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з кра...
Австрія продовжила заборону на авіаперельоти з Укр...
Відсьогодні Мальдіви відкривають кордони для турис...
Куди поїхати у відпустку. Фахівці назвали 5 нестан...
Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль
Адаптивний карантин в Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено
Новини
Бельгія фіксує нові спалахи коронавірусу. За тиждень кількість нових випадків зросла на 91% 12:46
У Київській області другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу. 6 осіб госпіталізували 12:42
SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться вікенд 12:32
Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів 12:27
"Дніпро" стане найбільшим кіберспортивним готелем світу, – Кохановський 12:21
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
більше новин
МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok