SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться вікенд

Авіакомпанія SkyUp, яка хоче скоротити внутрішню програму, запустила формат подорожей на 2-3 дні з продажем проживання в готелях. Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Вже з 22 липня на сайті авіакомпанії можна придбати авіаквитки в Київ, Львів та Одесу і одночасно забронювати готель", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, з 22 липня на сайті можна придбати переліт і проживання в Одесі з вильотом з Києва, Львова та Харкова, в Києві — з вильотом з Одеси, у Львові з вильотом з Одеси і Херсона.

Вартість подорожі для двох на 3 дні стартує в Одесі від 3 800 гривень (4-зірковий готель 4), від 4 800 гривень (5-зірковий), у Львові - від 4 200 гривень (4-зірковий), від 5 200 гривень (5-зірковий), в Києві - від 3 800 гривень (4-зірковий), від 8 000 гривень (5-зірковий).

Ціни включають вартість авіаперельоту для 2-х осіб в обидва кінці та проживання в готелі для 2-х людей на 2 ночі.

Як повідомляли Українські Новини, для українців відкриті кордони 25 країн.

Крім того, раніше в Міністерстві закордонних справ роз'яснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу.