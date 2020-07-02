SkyUp хочет сократить внутреннюю летную программу. Какие рейсы отменят

Авиакомпания SkyUp с 5 июля намерена сократить внутреннюю летную программу с 8 до 5 направлений по коммерческим причинам.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В связи с коммерческими причинами с 5 июля 2020 авиакомпания SkyUp Airlines продолжит выполнять полеты по 5 из объявленных ранее 8 направлений внутриукраинской программы. Отмена рейсов коснется полетов между Львовом и Харьковом, а также из Киева во Львов и Харьков", - сказано в нем.

Отмечается, что компания изначально проанализировали запросы украинцев и учла опыт предыдущих сезонов, поэтому этим летом запланировала полеты как по привычным, так и по новым направлениям.

Однако, согласно сообщению, запуск таких рейсов возможен при полноценном восстановлении международной полетной программы, поскольку недополученные средства на внутренних рейсах компенсируются за счет международных направлений.

В SkyUp отметили, что авиакомпания только начинает выполнение чартерных программ в Турцию и Египет, а также регулярных рейсов в Албанию.

В то же время украинцы готовы совершать внутренние авиаперелеты по тарифам 500-800 гривен, но обеспечить 500 гривен за место на рейсе SkyUp считает невозможным, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса.

"Таким образом мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается", - говорится в сообщении.

Учитывая вышеуказанные факторы, реализовать 8 внутренних рейсов для компании экономически сложно, поэтому на данный момент отменяются рейсы "Киев - Львов - Киев", "Киев - Харьков - Киев" и "Харьков - Львов - Харьков" до 15 сентября.

Отмечается, что всем пассажирам, которые приобрели билеты на указанные рейсы, будет возмещена стоимость билетов автоматически, в частности возмещение предусматривает денежный возврат полной стоимости билета на банковскую карту в течение 1 недели и промокод на 10%-ную скидку на следующую покупку билетов или услуг на сайте.

В продаже остаются билеты на рейсы из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова в Одессу и из Львова в Херсон и Одессу.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp возобновила внутренние авиаперевозки с 26 июня.

Ранее сообщалось о том, что SkyUp для компенсации средств за неиспользованные билеты понадобится до 6 месяцев.