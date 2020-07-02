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02 июля 2020, четверг, 21:33 235
Транспорт 2020-07-02T21:33:31+03:00
Українські Новини
SkyUp хочет сократить внутреннюю летную программу. Какие рейсы отменят

SkyUp хочет сократить внутреннюю летную программу. Какие рейсы отменят

Елена Новикова
авиарейсы, SkyUp, Авиаперевозки, Авиаперелеты, Внутренние рейсы
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero

Авиакомпания SkyUp с 5 июля намерена сократить внутреннюю летную программу с 8 до 5 направлений по коммерческим причинам.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В связи с коммерческими причинами с 5 июля 2020 авиакомпания SkyUp Airlines продолжит выполнять полеты по 5 из объявленных ранее 8 направлений внутриукраинской программы. Отмена рейсов коснется полетов между Львовом и Харьковом, а также из Киева во Львов и Харьков", - сказано в нем.

Отмечается, что компания изначально проанализировали запросы украинцев и учла опыт предыдущих сезонов, поэтому этим летом запланировала полеты как по привычным, так и по новым направлениям.

Однако, согласно сообщению, запуск таких рейсов возможен при полноценном восстановлении международной полетной программы, поскольку недополученные средства на внутренних рейсах компенсируются за счет международных направлений.

В SkyUp отметили, что авиакомпания только начинает выполнение чартерных программ в Турцию и Египет, а также регулярных рейсов в Албанию.

В то же время украинцы готовы совершать внутренние авиаперелеты по тарифам 500-800 гривен, но обеспечить 500 гривен за место на рейсе SkyUp считает невозможным, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса.

"Таким образом мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается", - говорится в сообщении.

Учитывая вышеуказанные факторы, реализовать 8 внутренних рейсов для компании экономически сложно, поэтому на данный момент отменяются рейсы "Киев - Львов - Киев", "Киев - Харьков - Киев" и "Харьков - Львов - Харьков" до 15 сентября.

Отмечается, что всем пассажирам, которые приобрели билеты на указанные рейсы, будет возмещена стоимость билетов автоматически, в частности возмещение предусматривает денежный возврат полной стоимости билета на банковскую карту в течение 1 недели и промокод на 10%-ную скидку на следующую покупку билетов или услуг на сайте.

В продаже остаются билеты на рейсы из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова в Одессу и из Львова в Херсон и Одессу.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp возобновила внутренние авиаперевозки с 26 июня.

Ранее сообщалось о том, что SkyUp для компенсации средств за неиспользованные билеты понадобится до 6 месяцев.

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