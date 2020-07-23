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23 июля 2020, четверг, 11:05 16
Космос 2020-07-23T11:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Китай впервые отправил миссию на Марс

Сегодня Китай впервые отправил миссию на Марс

Елизавета Кесельман
Китай, Космос, Ракета, НАСА, SpaceX, Миссия на Марс

После того, как в Арабских Эмиратах успешно запустили миссию на Марс, сегодня, 23 июля, Китай запустил первую миссию по исследованию Марса. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Как отмечается, зонд для исследования Марса "Тяньвень-1" отправился с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5.

По прогнозам, он должен достичь красной планеты в феврале 2021 года.

 

После того как ракета выйдет на орбиту Марса, она потратит два-три месяца на поиск потенциальных посадочных площадок.

Миссия планирует изучить морфологию и геологическое строение красной планеты, характеристики и состав почвы и распределение поверхностного льда, атмосферу и климат поверхности, окружающую среду, а также физическое поле и внутреннюю структуру Марса, говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее SpaceX впервые отправила астронавтов в космос. 

Кроме того, в SpaceX показали, как возвращаются на Землю многоразовые обтекатели ракеты Falcon 9. 

Также в NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс.

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