В NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что 30 июля планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance.

Об этом говорится в сообщении NASA.



"Ближайшая возможность для запуска определена 30 июля в 7:50 утра по восточноамериканскому времени (14:50 по Киеву - ред.)", - сказано в нем.

Сейчас команда, которая готовит к запуску космический корабль "Mars 2020" работает над тем, чтобы доставить марсоход "Perseverance" на стартовую площадку, отметили в NASA.

Отмечается, что дата запуска может измениться в зависимости от результатов тестирования всех систем корабля, метеоусловий, а также других факторов. В общем запуск предполагается осуществить не позднее 15 августа.



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