подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 08:48 1415
Космос 2020-07-14T10:15:03+03:00
Українські Новини
В NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс

В NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс

Валерия Драгомирова
Космос, NASA, Марсоход, Perseverance
NASA. Фото: mars.nasa.gov
NASA. Фото: mars.nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что 30 июля планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance. 

Об этом говорится в сообщении NASA. 

"Ближайшая возможность для запуска определена 30 июля в 7:50 утра по восточноамериканскому времени (14:50 по Киеву - ред.)", - сказано в нем. 

Сейчас команда, которая готовит к запуску космический корабль "Mars 2020" работает над тем, чтобы доставить марсоход "Perseverance" на стартовую площадку, отметили в NASA.

Отмечается, что дата запуска может измениться в зависимости от результатов тестирования всех систем корабля, метеоусловий, а также других факторов. В общем запуск предполагается осуществить не позднее 15 августа.

Как сообщали Українські Новини, NASA назовет штаб-квартиру именем своей первой темнокожей инженерки. Мэри Джексон была математиком и аэрокосмическим инженером. 

Ранее из-за коронавируса сотрудников NASA перевели на удаленную работу. Место работы сможет посещать только "ключевой персонал" организации.

Больше новостей о: Космос NASA Марсоход Perseverance

После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти
В Киеве снова начало увеличиваться количество новых случаев коронавируса
Новости
В Одессе ужесточили карантин. Ночным клубам и ресторанам запрещено работать ночью 10:12
Британия может столкнуться с "зимней волной" коронавируса, которая будет смертоноснее первой в 2 раза 10:07
Нападение на Гандзюк. Суд оставил в силе арест главы Херсонского облсовета Мангера 09:55
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти 09:50
Скандал вокруг бренда "Мандруй Україною": художники возмутились вижуалами для проекта, назвав их "хохломой" 09:42
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
Легализация игорного бизнеса и электронной розничной торговли лекарствами. Чем займется Рада во вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok