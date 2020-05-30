Видео дня: SpaceX впервые отправил астронавтов в космос

Запуск пилотируемого корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами, Дугласом Херли и Робертом Бенкен, прошел успешно.

Корабль Crew Dragon, как и планировалось, движется в сторону Международной космической станции (МКС). пишет "ВВС-Украина".

Ракета-носитель Falcon 9 подняла в небо Crew Dragon около 22:20 по киевскому времени.

Первая ступень ракеты отделилась примерно через три минуты после старта, а примерно на десятой минуте полета она, как и планировали, вернулась на специальную платформу SpaceX в Атлантическом океане.

Корабль продолжает движение к МКС самостоятельно, используя собственные двигатели. Ориентировочно, этот путь займет чуть менее суток.

Вторая ступень сгорит в атмосфере. После его отделения Центр управления полетами и экипаж поздравили друг друга с успешным запуском.

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Как сообщали Українські Новини, в среду, 27 мая, в 23:33 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX должен был произойти запуск SpaceX Demonstration Mission 2.

Запуск должен был состояться в среду, но его отменили за 17 минут до взлета, из-за неблагоприятных погодных условий.