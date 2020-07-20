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20 июля 2020, понедельник, 17:36 674
Космос 2020-07-20T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Арабских Эмиратах успешно запустили миссию на Марс

В Арабских Эмиратах успешно запустили миссию на Марс

Елизавета Кесельман
Космос, Марс, ОАЭ, SpaceX, космический зонд

Сегодня, 20 июля, в Объединенных Арабских Эмиратах впервые отправили космический зонд к Марсу. Аппарат под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима. Об этом пишет DW.

Как отмечается, изначально старт был назначен на 14 июля, однако из-за неблагоприятных погодных условий его два раза переносили. 

По предположаения, зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года после 7 месяцев полета.

 

Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года,продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным.

Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Как сообщали Українські Новини, ранее SpaceX впервые отправил астронавтов в космос. 

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