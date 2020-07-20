В Арабских Эмиратах успешно запустили миссию на Марс

Сегодня, 20 июля, в Объединенных Арабских Эмиратах впервые отправили космический зонд к Марсу. Аппарат под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима. Об этом пишет DW.

Как отмечается, изначально старт был назначен на 14 июля, однако из-за неблагоприятных погодных условий его два раза переносили.

По предположаения, зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года после 7 месяцев полета.

Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года,продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным.

Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Как сообщали Українські Новини, ранее SpaceX впервые отправил астронавтов в космос.