В SpaceX показали, как возвращаются на Землю многоразовые обтекатели ракеты Falcon 9

Так, первая многоразовая часть ракеты Falcon 9, которая 20 июля помогла вывести на орбиту Земли первый военный спутник связи Южной Кореи, вернулась на Землю за 8 минут 40 секунд после запуска с космодрома на мысе Канаверел.

В компании отмечают, что Falcon 9, которая использовалась в запуске спутника Южной Кореи, 30 мая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, который доставил астронавтов Дугласа Херли и Боба Бенци на Международную космическую станцию. Отметим, что уже 3 июня ракета Falcon 9, которая вывела астронавтов NASA в

