Евро взлетел почти на 40 копеек, а доллар - на 23. Курс валют на среду

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 июля на 23,20 коп. до 27,9877 UAH/USD, курс покупки повысился на 17,42 коп. до 27,6297 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 37,56 коп. до 31,4652 UAH/EUR, курс продажи повысился на 39,31 коп. до 32,1274 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,6297 27,9877 31,4652 32,1274 3,43 3,98 Максимальный 27,8500 28,1900 31,8500 32,5000 3,82 5,00 Минимальный 27,3500 27,8000 30,9500 31,8000 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.