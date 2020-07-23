Большинство министров Кабмина не собираются уходить в отпуск этим летом

2/3 Кабмина не планировали уходить в отпуск летом. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, с оклада которого высчитали почти 9 тыс. гривен, в ходе брифинга по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"2/3 членов правительства не планировали отпуск на летний период", - сказал он.

Немчинов отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль провел рабочий совет с членами правительства по этому вопросу и все подали свои графики.

Согласно предоставленному графику министры, в то или иное время, будут пользоваться отпуском.

Как сообщали Українськi Новини, специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, который собирался отдыхать в Украине этим летом, ушел в отпуск до середины августа.

Тем временем генеральный прокурор Ирина Венедиктова не планирует уходить в отпуск летом.

Тем временем Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет летний отпуск в Украине, хотя уже многие страны открывают авиасообщение. А Маас ответил журналистам, что пока не решил, где проведет отпуск, но в любом случае не рассказал бы об этом публично.