Германия будет тестировать в аэропортах приезжих из стран с высоким уровнем заболевания COVID-19

В то время, как Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат, иностранцы, въезжающие в Германию из стран повышенного риска инфицирования коронавирусом, обязаны проходить тестирование в аэропортах. Такое решение согласовали министры здравоохранения федеральных земель Германии, сообщает DPA.

В частности, путешественники из стран с высоким риском обязаны до сих пор проходить карантин в течение 14 дней.

Отмечается, что люди, въезжающие в Германию из стран с низким уровнем риска, таких как Франция, Испания, Греция и большинство стран ЕС, не должны будут проходить тестирование по новому правилу.

Власти страны обеспокоены поездками за границу, особенно на Майорку, где отдыхающие игнорируют правила социального дистанцирования.

Как сообщали Українські Новини, в Германии начали фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.

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