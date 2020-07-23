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  • Германия будет тестировать в аэропортах приезжих из стран с высоким уровнем заболевания COVID-19
23 июля 2020, четверг, 08:35 253
Европа 2020-07-23T09:30:01+03:00
Українські Новини
Германия будет тестировать в аэропортах приезжих из стран с высоким уровнем заболевания COVID-19

Германия будет тестировать в аэропортах приезжих из стран с высоким уровнем заболевания COVID-19

Елизавета Кесельман
Германия, коронавирус в Германии, Борьба с коронавирусом, Тестирование на коронавирус
Германия. Фото: pixabay
Германия. Фото: pixabay

В то время, как Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат, иностранцы, въезжающие в Германию из стран повышенного риска инфицирования коронавирусом, обязаны проходить тестирование в аэропортах. Такое решение согласовали министры здравоохранения федеральных земель Германии, сообщает DPA.

В частности, путешественники из стран с высоким риском обязаны до сих пор проходить карантин в течение 14 дней.

Отмечается, что люди, въезжающие в Германию из стран с низким уровнем риска, таких как Франция, Испания, Греция и большинство стран ЕС, не должны будут проходить тестирование по новому правилу.

Власти страны обеспокоены поездками за границу, особенно на Майорку, где отдыхающие игнорируют правила социального дистанцирования.

Как сообщали Українські Новини, в Германии начали фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. 

Кроме того, в Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса. 

Ранее в Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса.

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