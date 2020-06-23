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  • В Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса. Инфицированы более тысячи человек
23 июня 2020, вторник, 22:01 898
Европа 2020-06-23T22:01:54+03:00
Українські Новини
В Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса. Инфицированы более тысячи человек

В Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса. Инфицированы более тысячи человек

Елизавета Кесельман
Германия, коронавирус в Германии, Вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Германии, которая со следующей недели отменит пограничный контроль, в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия на мясокомбинате концерна Топпіеѕ обнаружили вспышку коронавируса. На карантин поместили более 7 тысяч человек. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, вспышку обнаружили на предприятии 22 июня. Инфекция зафиксировали у  1553 рабочих.

Кроме того, на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории мясокомбината.

В районе вокруг комбината ужесточили карантин. Ограничения будут действовать в течение недели до 30 июня и будут подобные меры, которые были введены в марте.

В частности, в Гетерсло закрылись все школы и детские сады, а также все рестораны, пабы, бары, бассейны и фитнес-студии будут закрыты.

Как сообщали Українські Новини, в Германии посоветовли не ездить в Украину до конца осени. 

Кроме того, немецкие власти заявили, что не будут эвакуировать своих граждан, если они заразятся коронавирусом за границей или в отпуске. 

Ранее Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании. 

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