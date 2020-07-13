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13 июля 2020, понедельник, 17:39 964
Европа 2020-07-13T19:15:03+03:00
Українські Новини
В Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса

В Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса

Елизавета Кесельман
Германия, Карантин, коронавирус в Германии, Вторая волна коронавируса
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

Германия, которая недавно заняла пост председателя Совета ЕС, заявила о том, что намерена предотвратить распространение вторую волну коронавируса осенью. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявил в понедельник министр здравоохранения Йенс Шпан, важно быть бдительным во время поездки за границу, и добавил, что его беспокоят фотографии, на которых люди отдыхают на вечеринках на Майорке и игнорируют правила социального дистанцирования.

"Вот почему сейчас, особенно в дни отпусков, мы должны пытаться предотвратить заражение. Мы не должны автоматически ожидать "вторую волну" осенью и зимой. Вместе, как общество, мы можем предотвратить ее, как мы делали это уже однажды: сломать волну и контролировать пандемию ", - подчеркнул министр.

Йенс Шпан добавил, что более 15,5 миллиона человек установили в Германии приложение для предупреждения о коронавирусе. 500 тысяч человек прошли тестирование на COVID-19 на прошлой неделе, больше всего с начала пандемии.

Как сообщали Українські Новини, Германия окончательно отменила пограничный контроль в июне. 

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