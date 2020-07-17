подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июля 2020, пятница, 13:45 19
Европа 2020-07-17T13:46:21+03:00
Українські Новини
В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса

В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса

Елизавета Кесельман
Германия, коронавирус в Германии, Новые вспышки коронавируса
Германия. Фото: pixabay
Германия. Фото: pixabay

Германия, которая все больше ослабляет карантин, начали фикисровать новые вспышки заболевания коронавирусной пневмонией. Так, за сутки число подтвержденных случаев вросло на 534, и увеличило количество инфицированных во всей стране с начала пандемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI), обнародованные в четверг. 

Как отмечается, в Германии все еще около 4800 активных больных с коронавирусной инфекцией.

За сутки зафиксировано 7 летальных случаев, что увеличило общее количество смертей до 9078.

На данный момент власти обеспокоены поездками за границу, особенно на Майорку, где отдыхающие игнорируют правила социального дистанцирования.

В Германии действуют требования соблюдения безопасной дистанции и ношение масок для лица в магазинах и в общественном транспорте, и, вероятно, они останутся обязательными в течение ближайших месяцев.

Как сообщали Українські Новини, в Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса. 

Кроме того, ранее в Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса.

Больше новостей о: Германия коронавирус в Германии Новые вспышки коронавируса

Рада создала 136 укрупненных районов
Под Радой пол тысячи активистов устроили митинг, между ними и полицейскими произошла стычка из-за дров
Новости
Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус 13:50
Полиция составила 566 протоколов за нарушение карантина на рынках и в заведениях питания 13:47
В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса 13:45
Председатель АМКУ задекларировала 57,2 тыс. гривен ежемесячной зарплаты и две квартиры 13:42
НАБУ вызывает экс-министра экологии Злочевского на допросы 21-23 июля 13:30
больше новостей
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
В Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok