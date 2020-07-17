В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса

Германия, которая все больше ослабляет карантин, начали фикисровать новые вспышки заболевания коронавирусной пневмонией. Так, за сутки число подтвержденных случаев вросло на 534, и увеличило количество инфицированных во всей стране с начала пандемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI), обнародованные в четверг.

Как отмечается, в Германии все еще около 4800 активных больных с коронавирусной инфекцией.

За сутки зафиксировано 7 летальных случаев, что увеличило общее количество смертей до 9078.

На данный момент власти обеспокоены поездками за границу, особенно на Майорку, где отдыхающие игнорируют правила социального дистанцирования.

В Германии действуют требования соблюдения безопасной дистанции и ношение масок для лица в магазинах и в общественном транспорте, и, вероятно, они останутся обязательными в течение ближайших месяцев.

Как сообщали Українські Новини, в Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса.

Кроме того, ранее в Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса.