В Германии фиксируют новые вспышки коронавируса

Германия, которая все больше ослабляет карантин, начали фикисровать новые вспышки заболевания коронавирусной пневмонией. Так, за сутки число подтвержденных случаев вросло на 534, и увеличило количество инфицированных во всей стране с начала пандемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI), обнародованные в четверг. Как отмечается, в Германии все еще около 4800 активных больных с коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 7 летальных случаев, что увеличило общее количество смертей до 9078. На данный момент власти обеспокоены поездками за границу, особенно на Майорку, где отдыхающие игнорируют правила социального дистанцирования. В Германии действуют требования соблюдения безопасной дистанции и ношение масок для лица в магазинах и в общественном транспорте, и, вероятно, они останутся обязательными в течение ближайших месяцев. Как сообщали Українські Новини, в Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса. Кроме того, ранее в Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса.