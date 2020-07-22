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  • Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат
22 июля 2020, среда, 11:32 113
Мир 2020-07-22T12:15:01+03:00
Українські Новини
Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат

Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат

Елизавета Кесельман
Германия, Ryanair, Сокращение, сокращение зарплат
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Крупнейший лоукост Ryanair, который пообещал клиентам вернтуть деньги за билеты до конца июля, возможно закроет свою базу в аэропорту Франкфурт-Хан и, вероятно, в аэропортах Берлин-Тегель и Дюссельдорф. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что закрытие запланировано в конце лета после того, как немецкие пилоты отклонили предложенные сокращения зарплаты.

Как сообщила Ryanair, сокращение зарплат инициированно из-за последствий пандемии коронавируса. Точное количество сокращенных рабочих мест не называется.

Также отмечается, что против предложенной экономии проголосовало небольшое большинство немецких пилотов.

"Мы должны перейти к альтернативным мерам для обеспечения экономии, что, к сожалению, будет означать закрытие баз и увольнения", - сообщила Ryanair в письме немецким пилотам.

Как сообщали Українські Новини, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

Кроме того, в Ryanair назвали сроки возвращения денег за отмененные рейсы, а также запретили очереди в туалеты во время полета.

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