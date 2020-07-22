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  • Суд в Польше арестовал экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака на 3 месяца
22 июля 2020, среда, 20:31 258
Европа 2020-07-22T21:30:02+03:00
Українські Новини
Суд в Польше арестовал экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака на 3 месяца

Суд в Польше арестовал экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака на 3 месяца

Ольга Фандорина
Польша, Укравтодор, Славомир Новак, коррупция в
Славомир Новак
Славомир Новак

Суд в Польше арестовал бывшего исполняющего обязанности председателя "Укравтодора" Славомира Новака, задержаного в Польше по подозрению в коррупции. на 3 месяца.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Суд Варшавы взял под стражу на 3 месяца экс-главу "Укравтодора" и двух его сообщников, граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации", - говорится в нем.

В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.

Ранее на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывал больше, чем министром в Польше.

Также Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможной коррупции бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака.

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