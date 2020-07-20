НАБУ и САП пришли с обысками в офисы "Укравтодора" в Киеве и Львове

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможной коррупции бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини. Обыски проводятся в рамках совместного с Польшей расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Следственные действия проводятся в офисах "Укравтодора", компаний - участников тендеров, а также по месту проживания бывших чиновников "Укравтодора" и граждан Польши - возможных участников ОПГ. Офис "Укравтодора" в Киеве. Фото: пресс-служба НАБУ Как сообщали Українськi Новини, Новак был задержан в Польше по подозрению в коррупции. В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.