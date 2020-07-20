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20 июля 2020, понедельник, 11:33 160
Силовые структуры 2020-07-20T13:00:03+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП пришли с обысками в офисы "Укравтодора" в Киеве и Львове

НАБУ и САП пришли с обысками в офисы "Укравтодора" в Киеве и Львове

Кира Молчанова
Киев, Львов, Обыск, Укравтодор, НАБУ, САП, Славомир Новак
Обыски в офисах
Обыски в офисах "Укравтодора". Фото: пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможной коррупции бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Обыски проводятся в рамках совместного с Польшей расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Следственные действия проводятся в офисах "Укравтодора", компаний - участников тендеров, а также по месту проживания бывших чиновников "Укравтодора" и граждан Польши - возможных участников ОПГ.

Офис Офис "Укравтодора" в Киеве. Фото: пресс-служба НАБУ

Как сообщали Українськi Новини, Новак был задержан в Польше по подозрению в коррупции.

В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.

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НАБУ и САП пришли с обысками в офисы "Укравтодора" в Киеве и Львове
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