НАБУ и САП пришли с обысками в офисы "Укравтодора" в Киеве и Львове

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможной коррупции бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Обыски проводятся в рамках совместного с Польшей расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Следственные действия проводятся в офисах "Укравтодора", компаний - участников тендеров, а также по месту проживания бывших чиновников "Укравтодора" и граждан Польши - возможных участников ОПГ.

Офис "Укравтодора" в Киеве. Фото: пресс-служба НАБУ

Как сообщали Українськi Новини, Новак был задержан в Польше по подозрению в коррупции.

В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.