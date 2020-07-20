НАБУ сообщило о подозрении одному из фигурантов дела экс-главы "Укравтодора"

Одному из представителей преступной группы во главе с бывшим и.о. главы "Укравтодора" Славомиром Новаком, которого задержали в Польше, объявили о подозрении во Львове.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщает в Твиттере.

"Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц", - сказано в сообщении.

Вручение подозрения. Фото: НАБУ

Напомним, сегодня в Польше по обвинению в коррупции задержали Словамира Новака, который ранее был исполняющим обязанности руководителя "Укравтодора".

Следственные действия ведутся и в Украине.

Также Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможной коррупции бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака.

В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.