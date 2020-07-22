Суд у Польщі заарештував колишнього в. о. голови "Укравтодору" Новака на 3 місяці

Колишнього виконуючого обов'язки голови "Укравтодору" Славоміра Новака, затриманого за підозрою в корупції, суд у Польщі заарештував на 3 місяці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексглаву "Укравтодору" і двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди і легалізації", - йдеться в ньому.

У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака. У вересні 2019 року Славомір Новак подав у відставку.

Раніше на посту глави "Укравтодору"Славоміра Новак заробляв більше, ніж міністром в Польщі.

Також Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в Києві та Львові у справі про можливу корупцію колишнього виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Славоміра Новака.