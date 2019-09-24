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24 сентября 2019, вторник, 19:36 38
Политика 2019-09-24T19:36:33+03:00
Українські Новини
И.о. главы "Укравтодора" Новак подал в отставку

И.о. главы "Укравтодора" Новак подал в отставку

Славомир Новак
Славомир Новак

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, который ранее планировал уволиться, подал в отставку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора", передают Українськi Новини.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора", - заявил Новак.

Он отметил, что доволен результатами своей трехлетней работы на посту председателя "Укравтодора".

Новак подчеркнул, что дорожная отрасль в Украине была реформирована очень быстро.

Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше.


В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Ранее Славомир Новак задекларировал 893 849 гривны зарплаты по основному месту работы.

Также Славомир Новак за работу в январе-феврале 2017 года получил надбавку к заработной плате в размере 900%.

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