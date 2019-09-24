И.о. главы "Укравтодора" Новак подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, который ранее планировал уволиться, подал в отставку.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора", передают Українськi Новини.\r\n"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора", - заявил Новак.\r\nОн отметил, что доволен результатами своей трехлетней работы на посту председателя "Укравтодора".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНовак подчеркнул, что дорожная отрасль в Украине была реформирована очень быстро.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше.В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.\r\nРанее Славомир Новак задекларировал 893 849 гривны зарплаты по основному месту работы.\r\nТакже Славомир Новак за работу в январе-феврале 2017 года получил надбавку к заработной плате в размере 900%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n