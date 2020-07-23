Клименко в июне получил более 78 тысяч гривен надбавок к зарплате

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за июнь составила 121 435 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Зарплата Игоря Клименко. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Игоря Клименко за май составила 121 тысяч гривен. Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в июне заработал 93 587 гривен, размер оклада не уточняется.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в июне заработал 47,1 тыс. гривен, а должностной оклад составляет – 18 000 гривен.

Также июньская зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за составила 80 648 гривен. Должностной оклад Сытника составил 113 508 гривен.