Зарплату секретаря СНБО в июне урезали почти в два раза

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, заявил, что русский язык не может быть вторым в Украине, поскольку его не надо знать, за июнь составила 47,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Должностной оклад – 18 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 4 320 гривен, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и государственному эксперту по вопросам тайн – по 3 600 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 740 гривен, индексация зарплаты – 849 гривен. Всего начислено 47 109 гривен", - сказано в нем.

После выплаты из начисленной Данилову суммы налогов и сборов ему было выдано 37 923 гривны зарплаты за июнь.

Первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю было начислено 47 224 гривны зарплаты за июнь и выдано 46 516 гривен.

Заместителю Алексею Соловьеву начислено 44 794 гривны и выдано 36 059, а заместителям Сергею Кривоносу и Сергею Демидюку начислено 47 124 гривны и 47 199 гривен соответственно, а выдано - 46 417 гривен и 37 995 гривен соответственно.

Назначенный 16 июня первым заместителем Данилова Руслан Демченко заработал 16 337 гривен и получил 13 184 гривны.

Согласно законодательству, с апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц органов власти должна начисляться в размере не более 10 минимальных зарплат - 47 230 гривен.

В связи с этими изменениями зарплата Данилова сократилась почти в два раза, поскольку ранее составляла в среднем 90,4 тыс. гривен ежемесячно.

Его заместители с начала 2020 года до введения указанных ограничений зарабатывали от 57,5 тыс. до 88 тыс. гривен в месяц.

Как сообщали Українськi Новини, Алексей Данилов в мае заработал 47 113 гривен, также было высчитано 9 187 гривен налогов и сборов.