"Луцкому захватчику" Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта

Служба безопасности Украины сообщила захватившему 21 июля автобус в Луцке Максиму Кривошу о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области следователями управления СБУ в области сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса)", - говорится в нем.

По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к Президенту и другим чиновникам.

В процессе переговоров он бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь.

После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки.

В частности, автомат "АКС-74У", револьвер, гранаты наступательного действия "РГД-5".

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали захватившего автобус в Луцке (Волынская область) Максима Кривоша после того, как он вышел из автобуса и сдался.

Мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.