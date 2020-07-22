Баканов объяснил, почему его не было на спецоперации: "Директор ЦРУ не присутствует на таких операциях"

Пока в СБУ рассказали, где был Баканов во время освобождению заложников в Луцке, он объяснил, почему его не было.

"Директор ЦРУ (США) присутствует на таких операциях, как вы думаете? У нас есть штаб АТЦ (Антитеррористический центр), "Альфа" - они присутствовали там через очень непродолжительное время, включая руководителя "Альфы" и зампреда, курирующего АТЦ", - сказал глава СБУ Иван Баканов Українським Новинам, комментируя свое отсутствие на операции по спасению заложников в Луцке 21 июля.

Баканов добавил, что был докладчиком в комитете по разведке под председательством главы государства.

Он подчеркнул, что в этой работе нужно быть эффективными, а не популярными.

"Главное ведь, чтобы было все хорошо... или вы думаете, что было бы безопасно для заложников, чтобы я с автоматом врывался в автобус? В нашей работе нужно быть эффективными, а не популярными", - подчеркнул глава СБУ.

Также утром 21 июля дважды судимый Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, был вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".