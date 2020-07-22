"Нефтегаз" снова повысил цены на газ для промпотребителей на август

После повышения цен на июль, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на август цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 0,23-0,43% до 3 578,4 - 4 168,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 3 578,4 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 4 168,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 4 168,8 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май.

Также Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.