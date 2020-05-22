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22 мая 2020, пятница, 18:31 17
Экономика 2020-05-22T18:38:35+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май

Ярина Вацяк
Тарифы на газ, цены на газ, Нефтегаз
Газ
Газ

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на май цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) на 21,4%, или на 621,28 гривну/тыс. куб. м до 2 275,72 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с апрелем после того, как месяц назад "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15%. 

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

В нем отмечается, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на газ и по данным аналитиков "Нефтегаза", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям Правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запасы газа в европейских и украинских хранилищах и летний период — все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", - сказал председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Отмечается, что при расчете цены газа для населения на май "Нефтегаз", как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: цены, рассчитанной по постановлению Кабинета Министров и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператору ГТС Украины".

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах.

Кроме того, "Нефтегаз" повысил на апрель цены на газ для бизнеса.

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