подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • Второй день подряд 7 областей не готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям
22 июля 2020, среда, 15:34 657
Медицина 2020-07-22T16:30:01+03:00
Українські Новини
Второй день подряд 7 областей не готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям

Второй день подряд 7 областей не готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям

Ирина Николенко
коронавирус в Украине, COVID-2019, карантин в Украине, ослабление карантина, Смягчение карантина
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

По состоянию на 22 июля 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 21 июля Винницкая область признана соответствующей критериям, Тернопольская область – не соответствующей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (70,08%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (20,69).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,10%), Ивано-Франковская (12,68%), Львовская (16,11%) и Харьковская (11,19%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Ивано-Франковская (52,82%), Львовская (77,78%) и Тернопольская (13,77%) области.

В Киеве заполненность составляет 38,16%, количество тестирований на 100 тыс. населения – 112,17, доля позитивных ПЦР-тестов – 3,95%, динамика составляет – 14,90%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа и и разделил област на четыре зоны.

Также по состоянию на 21 июля количество новых случаев заражения увеличилось на 829 до 60 995 человек, количество умерших от заболевания выросло на 16 человек.

Больше новостей о: коронавирус в Украине COVID-2019 карантин в Украине ослабление карантина Смягчение карантина

Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил о...
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ...
Кабмин планирует продлить адаптивный карантин до 3...
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено...
Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
Второй день подряд 7 областей не готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям
Новости
"Слуга народа" Сушко отозвал свою подпись под законопроектом о медиа 16:26
Телефон для связи с Зеленским захватившему заложников в Луцке передал первый замглавы Нацполиции Коваль 16:24
Захват автобуса в Луцке: в операции по освобождению людей участвовали 200 полицейских 16:04
Имиджу страны причинен непоправимый ущерб из-за пересмотра механизма поддержки зеленой энергетики, - Игорь Тынный 16:00
Совет НБУ назначил Гелетия замглавы Нацбанка вместо Чурия 15:49
больше новостей
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина 21:15
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе 20:40
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
больше новостей
Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok