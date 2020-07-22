Второй день подряд 7 областей не готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям

По состоянию на 22 июля 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 21 июля Винницкая область признана соответствующей критериям, Тернопольская область – не соответствующей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (70,08%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (20,69).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,10%), Ивано-Франковская (12,68%), Львовская (16,11%) и Харьковская (11,19%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Ивано-Франковская (52,82%), Львовская (77,78%) и Тернопольская (13,77%) области.

В Киеве заполненность составляет 38,16%, количество тестирований на 100 тыс. населения – 112,17, доля позитивных ПЦР-тестов – 3,95%, динамика составляет – 14,90%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа и и разделил област на четыре зоны.

Также по состоянию на 21 июля количество новых случаев заражения увеличилось на 829 до 60 995 человек, количество умерших от заболевания выросло на 16 человек.