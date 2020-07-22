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22 июля 2020, среда, 09:50 800
Общество 2020-07-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается, а смертность начала падать

Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается, а смертность начала падать

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

21 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 829 до 60 995, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 534 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 23,2%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 21 июля в Украине зарегистрировано 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 534 летальных, 33 172 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 829 новых случаев, выздоровели 973 человека, умерли 16 человек.

Таким образом, 21 июля показатель новых заболевших за сутки был меньше, чем выздоровевших - 829 против 973.

Количество новых случаев заболевания 21 июля составило 1,4% от общего количества заболевших на 20 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 22 июля составило 26 289 человек, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (8 353), в Киеве (7 166) и Черновицкой области (5 404).

В Ривненской области зафиксировано 5 232 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 578 случаев, в Ивано-Франковской - 3 689, в Волынской - 3 359, в Киевской - 3 359, в Харьковской - 3 139, в Одесской - 2 660, в Тернопольской - 2 508, в Винницкой - 2 364, в Житомирской - 1 634, в Днепропетровской - 1 260 случаев.

994 случая выявлено в Хмельницкой области, 853 случая - в Черкасской, 813 случаев - в Донецкой, 691 случай - в Запорожской, 688 случаев - в Кировоградской, 654 случая - в Черниговской, 527 случаев - в Николаевской, 383 случая - в Сумской, 360 случаев - в Полтавской, 217 случаев - в Херсонской и 110 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина. 

Также сегодня начался 133-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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