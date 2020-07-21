Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям

По состоянию на 21 июля 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 20 июля Киев и Одесская область снова признаны соответствующими критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (72,41%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (15,38).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (16,11%), Ивано-Франковская (11,80%), Львовская (14,07%) и Харьковская (11,45%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (12,51%), Ивано-Франковская (43,38%) и Львовская (68,16%) области.

В Киеве заполненность составляет 36,36%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 115,29, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,97%, динамика составляет -13,13%.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий день подряд.

Также 20 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 673 до 60 166, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 518 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,4%, количество новых летальных случаев - на 53,8%.