Украина обновила безвизовое соглашение с Монголией

Украина обновила соглашение с Монголией о безвизовых поездках граждан.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко написал в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Сегодня в Варшаве наши дипломаты с монгольскими коллегами обновили старое безвизовое соглашение. Отменяем советские нормы и упрощаем правила - будем иметь полноценный "безвиз" 90 дней в течение 180 (дней) без каких-либо дополнительных форм и требований", - написал Пристайко.

Сьогодні у Варшаві наші дипломати з монгольськими колегами оновили застарілу 🇺🇦-🇲🇳 безвізову угоду. Скасовуємо радянські норми та спрощуємо правила - матимемо повноцінний "безвіз" 90 днів протягом 180 без будь-яких додаткових форм та вимог. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 8, 2019

Ранее между Украиной и Монголией действовало соглашение от 1979 года, которое было подписано СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем подтверждено украинским правительством.

Как сообщали Українськi Новини, 26 сентября Украина договорились о безвизовом режиме с Эквадором, 24 сентября - с Колумбией.

Всего Украина имеет договоренности о безвизовом режиме с 88 странами.