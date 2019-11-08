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08 ноября 2019, пятница, 16:49 20
Внешняя политика 2019-11-08T16:50:40+02:00
Українські Новини
Украина обновила безвизовое соглашение с Монголией

Украина обновила безвизовое соглашение с Монголией

Украина, Безвизовый режим, Монголия, Вадим Пристайко
Монголия. Фото: pixabay
Монголия. Фото: pixabay

Украина обновила соглашение с Монголией о безвизовых поездках граждан.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко написал в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Сегодня в Варшаве наши дипломаты с монгольскими коллегами обновили старое безвизовое соглашение. Отменяем советские нормы и упрощаем правила - будем иметь полноценный "безвиз" 90 дней в течение 180 (дней) без каких-либо дополнительных форм и требований", - написал Пристайко.

Ранее между Украиной и Монголией действовало соглашение от 1979 года, которое было подписано СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем подтверждено украинским правительством.

Как сообщали Українськi Новини, 26 сентября Украина договорились о безвизовом режиме с Эквадором, 24 сентября - с Колумбией.

Всего Украина имеет договоренности о безвизовом режиме с 88 странами.

Больше новостей о: Украина Безвизовый режим Монголия Вадим Пристайко

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