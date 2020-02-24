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24 февраля 2020, понедельник, 13:51 51
Внешняя политика 2020-02-24T13:51:49+02:00
Українські Новини
С 14 марта Аргентина вдвое увеличит срок безвизового пребывания украинцев

С 14 марта Аргентина вдвое увеличит срок безвизового пребывания украинцев

Елизавета Кесельман
Украина, Аргентина, Безвизовый режим, Увеличение безвиза
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Аргентина с 14 марта вдвое увеличит срок безвизового пребывания граждан Украины на своей территории - до 90 дней в течение полугода.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"С 14 марта 2020 года вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней", - сказано в нем.

Аналогичное упрощение взаимно применяется Украиной для граждан Аргентины.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Украина обновила соглашение с Монголией о безвизовых поездках граждан.

5 февраля Кабинет Министров утвердил соглашение с Монголией об увеличении срока безвизового пребывания граждан обеих стран до 90 дней в течение 180 дней.

26 сентября Украина договорились о безвизовом режиме с Эквадором, 24 сентября - с Колумбией.

Также сообщалось о то, что Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой.

Кроме того, всего Украина имеет договоренности о безвизовом режиме с 88 странами.

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