Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой

Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Гренадой (островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов).

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз", - написал он.

Гончарук также отметил, что граждане обеих стран смогут путешествовать без виз сроком на 90 дней в течение 180 дней.

Уполномоченной для подписания соответствующего Соглашения Кабмин назначил посла Украины в Великобритании Наталию Галибаренко.

Как сообщали Українськi Новини, с начала 2020 году работают новые правила безвиза для украинцев. Для въезда на территорию ЕС нужно будет получать разрешение. Для этого необходимо будет заранее заполнить заявление, стоимость которой составляет 7 евро.

Также Украина ввела безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии до 30 января 2021 года.