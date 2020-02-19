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19 февраля 2020, среда, 17:09 70
Внешняя политика 2020-02-19T17:09:22+02:00
Українські Новини
Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой

Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой

Елена Новикова
безвиз, Алексей Гончарук, Безвизовый режим, Гренада
Гренада. Фото: pixabay
Гренада. Фото: pixabay

Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Гренадой (островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов).

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз", - написал он.

Гончарук также отметил, что граждане обеих стран смогут путешествовать без виз сроком на 90 дней в течение 180 дней.

Уполномоченной для подписания соответствующего Соглашения Кабмин назначил посла Украины в Великобритании Наталию Галибаренко.

Как сообщали Українськi Новини, с начала 2020 году работают новые правила безвиза для украинцев. Для въезда на территорию ЕС нужно будет получать разрешение. Для этого необходимо будет заранее заполнить заявление, стоимость которой составляет 7 евро.

Также Украина ввела безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии до 30 января 2021 года.

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