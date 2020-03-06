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06 марта 2020, пятница, 18:24 12
Внешняя политика 2020-03-06T18:24:54+02:00
Українські Новини
С апреля украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну Южной Америки

С апреля украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну Южной Америки

Таня Войтюк
Украина, Безвизовый режим, Эквадор, безвиз
Украинцы могут ездить в Эквадор без виз. Скриншот: google.maps
Украинцы могут ездить в Эквадор без виз. Скриншот: google.maps

Помимо того, что с 14 марта Аргентина вдвое увеличит срок безвизового пребывания украинцев, со 2 апреля 2020 года вступит в силу безвизовый реим с Эквадором (Южная Америка).

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Согласно данным, соглашением между Украиной и Эквадором предусмотрено введение на постоянной основе безвиза для краткосрочных поездок.

"Граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор", - сообщили в МИД.

До 2 апреля украинцы могут пользоваться правом безвизовых туристических поездок в Эквадор сроком до 90 дней на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.

Украина и Эквадор согласовали безвизовый режимУкраина и Эквадор согласовали безвизовый режим

Как сообщали Українські Новини, Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой.

Тем временем в ЕС вступили в силу новые правила получения виз. Теперь за них нужно будет доплачивать.

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