С апреля украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну Южной Америки

Помимо того, что с 14 марта Аргентина вдвое увеличит срок безвизового пребывания украинцев, со 2 апреля 2020 года вступит в силу безвизовый реим с Эквадором (Южная Америка). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в Facebook. Согласно данным, соглашением между Украиной и Эквадором предусмотрено введение на постоянной основе безвиза для краткосрочных поездок. "Граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор", - сообщили в МИД. До 2 апреля украинцы могут пользоваться правом безвизовых туристических поездок в Эквадор сроком до 90 дней на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны. Украина и Эквадор согласовали безвизовый режим Как сообщали Українські Новини, Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой. Тем временем в ЕС вступили в силу новые правила получения виз. Теперь за них нужно будет доплачивать.