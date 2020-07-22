Финансисты рассказали, как будет двигаться курс гривны в ближайшее время

В то время как валюта заметно подорожала, финансисты отмечают, что дальнейшее движение курса гривны будет напрямую зависеть от действий обновленного руководства Национального банка.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"Как видим, курс доллара пошел в новый рост после назначения главой НБУ Кирилла Шевченко. Думаю, что в ближайшие месяцы очень многое будет зависеть от информационного фона. Если станет понятно, что НБУ намерен искусственно ослабить курс вместо того, чтобы попытаться вернуть рынок в равновесное состояние путем постепенного нивелирования негативного новостного фона, то девальвационные настроения только усилятся, а процесс девальвации станет самоподдерживающимся", - сообщила Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В целом, ее прогноз курса гривны до конца года пока что остается прежним – 27 UAH/USD – средний курс в 2020, и 28,5 UAH/USD на конец года.

Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, отметил, что в своём прогнозе в компании закладывали плавное ослабление курса с осени до уровня 28-29 UAH/USD, но это было до событий смены главы НБУ и заявлений Президента об оптимальном курсе для бюджета 30 UAH/USD.

"Неудивительно, что к нашим прогнозным уровням курс приближается после этого намного быстрее. Остановится гривна в этом диапазоне или девальвация будет более глубокой, зависит уже от действий обновленного руководства НБУ и того, насколько поменяются политики центробанка", - отметил аналитик.

По его словам, выход нерезидентов из ОВГЗ – это скорее не фактор, а канал влияния на валютный рынок ожиданий относительно перспектив украинской экономики и действий властей.

"Нерезиденты, также как и резиденты, могут создавать дополнительный спрос или предложение в зависимости от превалирующих ожиданий. На прошлой неделе их портфель гривневых ОВГЗ снизился на 2,2 млрд гривен, до этого, с пика в феврале, портфель сокращался на 6-8 млрд гривен в месяц. Соответствующая покупка валюты не была критической для нашего валютного рынка, но достаточно весомой", - подытожил Николайчук.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны снижается 7 дней подряд и достиг уровня 27,70 UAH/USD на 21 июля.

Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.