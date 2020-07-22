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22 июля 2020, среда, 15:16 7
Судебная власть 2020-07-22T15:16:31+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора отказался сообщать информацию по привлечению Холодницкого к дисциплинарной ответственности

Офис генпрокурора отказался сообщать информацию по привлечению Холодницкого к дисциплинарной ответственности

Елена Новикова
Назар Холодницкий, САП, Дисциплинарная ответственность, Офис Генпрокурора, дисциплинарная жалоба
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Офис генпрокурора отказался сообщить информацию о том, привлечен ли специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, который ушел в отпуск до середины августа, к дисциплинарной ответственности.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, предоставить данную информацию нет возможности.

Українські Новини запрашивали информацию о том, была ли рассмотрена дисциплинарная жалоба в отношении Холоницкого и понес ли он в итоге наказание.

Ответ на запрос Українських Новин про дисциплинарную ответственность Назара ХолодницкогоОтвет на запрос Українських Новин о привлечении к дисциплинарной ответственности Назара Холодницкого

Как сообщали Українськi Новини, не смотря на то, что Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе Холодницкого, тем не менее, Ирина Венедиктова считает, что у него есть шанс переизбраться на второй срок.

Ранее сообщалось о том, зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая показала декларацию, и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен.

Также зарплата Назара Холодницкого за апрель составила 241 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 226 тыс. гривен.

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